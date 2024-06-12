Edirne’den sınırdan kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen, sınıra yakın noktada yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Lalapaşa ilçesi Küçünlü köyü mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan Bulgaristan’a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 9 muhtelif uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Sınır noktasına yakın olan köye kadar özel araçlarla gelerek yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.