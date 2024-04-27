Balıkesir’in Gönen ilçesinde dere yatağında bulunan kemiklerin, kayıp Ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu kızından alınan DNA sonucu netleşti.

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının Ekonomist Korhan Berzeg’e (83) ait olma ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, geniş çaplı arama çalışmalarına devam ederken bugün dere yatağından yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta insan koluna ait bir kemik parçası daha bulundu. Diğer yandan bulunan kemikler, ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki teşhis sonuçlandı. Korhan Berzeg’in DNA’sının kızıyla eşleştiği belirtildi. Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olduğu kesinleşti.