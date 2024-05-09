Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla 196 kişiden oluşan hac kafilesi kutsal topraklara gitmek için İstanbul Havalimanı’ndan dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

İstanbul Havalimanı’ndan kutsal topraklara gidecek olan ve 196 kişiden oluşan ilk hac kafilesi yola çıktı. Hacı adayları için İstanbul Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Hac kafilesinin hareketi öncesi İstanbul Havalimanı Gidiş Terminali’ndeki tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Remzi Bircan katıldı.

Hacı adayları uğurlama töreninde konuşma Bircan, "Allah’ın misafirleri, Rabbim çıkmış olduğunuz bu yolculuğu mübarek eylesin. Rabbim her biriniz yapmış olduğunuz ve yapacağınız ibadetleri mübarek ve kabul eylesin. Bu son derece müstesna bir yolculuk. İstanbul’dan İzmir’e, İstanbul’dan Ankara’ya, Ankara’dan Mersin’e ve ülkemizin değişik illerinden yapılan bir yolculuk değildir. Bu ömrümüzün yolculuğudur, hayatımızın yolculuğudur. Ömrün ibadete olan hac yolculuğudur. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin yurt dışına yapmış olduğu en büyük organizasyondan bahsediyorum. 85 bin hacı adayının bir gecede otellerinden alınıp Arafat’a çıkarılması, oradan Müzdelife’ye ve bir gecede otellerinden alınıp Mina’ya, Mina’dan şeytan taşlamaya götürülmesi gerçekten zordur. Rabbim yolculuğunuzu mübarek eylesin’ ’diye konuştu.

Hac ibadeti için kutsal topraklara giden hacı adaylarının aileleri ile vedalaşmasında duygusal anlar yaşandı. Kutsal topraklara gitmenin yıllardır hayalini kurduğunu belirten Gülşah Çetinkaya, "Bu anı yaşamak için 8 sene bekledim. Uçuyorum sanki. Allah razı olsun Diyanet’ten. Orada her şeyi merak ediyorum" dedi.

Rabia Turhan ise, "Biz hac kurasına eşim ile beraber yazıldık ama eşimi kaybettim. Biraz buruk gidiyorum. 13 yıl üzerine çıktı ama yine de mutluyum. Herkese dua edeceğim, Allah herkese nasip etsin inşallah"’ diye konuştu.