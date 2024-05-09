Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen terör örgütü PKK-KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen S.Ö. isimli şahsın adresine sabah saat 06.00’da operasyon düzenledi. Operasyonda S.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

Şüpheli S.Ö., İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.