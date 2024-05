Yürüttüğü çalışmalarla çok sayıda akademik ve bilimsel anlamda önemli çıktılar elde eden Bursa Uludağ Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Laboratuvarı (BUMKAL), uluslararası bir proje başarısına daha imza attı.

BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferda Arı ve Kragujevac Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden Dr. Nenad Jankovic’in yürütücü olarak yer aldığı ’Synthesis, Characterization and Anticancer Potential of Selected Biginelli Hybrids and Nanocomposites’ adlı proje önerisi destek almaya hak kazandı. Proje, 2559-Sırbistan Cumhuriyeti Bilim, Teknolojik Gelişme ve Yenilik Bakanlığı (NITRA) ile İkili İşbirliği Destek Programı çerçevesinde 76 proje başvurusu arasından kabul edilen 10 projeden biri olarak ilan edildi.

Çalışmada Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Doktora sonrası Araştırmacı Dr. Oğuzhan Akgün, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Doç. Dr. Elif Ertürk ve Danışman olarak Prof. Dr. Engin Ulukaya’nın yanı sıra, Kragujevac Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü’nden Dr. Jelena Petronijevic, Dr. Nenad Joksimovic ve Onkoloji ve Radyoloji Enstitüsü Deneysel Onkoloji Bölümü’nden Dr. Tatjana Stanojkovicaraştırmacı olarak yer alacak.

Projenin Türkiye’deki ayağı Bursa Uludağ Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Laboratuvarı’nda (BUMKAL) gerçekleştirilecek.