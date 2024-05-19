İngiltere Premier Lig’in son haftasında Manchester City, West Ham United’ı 3-1 mağlup ederek üst üste 4. kez şampiyon oldu.

Premier Lig’de Manchester City ve Arsenal’in şampiyonluk yarışında ipi Pep Guardiola’nın öğrencileri göğüsledi. Manchester City, son hafta West Ham United’ı konuk etti. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan ev sahibi ekip, Arsenal maçının sonucunu beklemeden şampiyonluğunu ilan etti. Ev sahibinin gollerini 2 ve 18. dakikalarda Foden, 59. dakikada Rodri atarken, konuk takımın tek sayısı 43. dakikada Kudus’ten geldi.

Gök Maviler, üst üste 4. kez mutlu sona ulaşırken, Premier Lig’de bunu ilk kez başaran ekip olarak da tarihe geçti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar da sahaya inerek şampiyonluk sevincine ortak oldu.