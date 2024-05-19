Bursa Ülkü Ocakları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaklaşık bin kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Bursa Ülkü Ocakları tarafından organize edilen19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başlayarak Heykel’de bulunan Mustafa Kemal anıtında yapılan basın açıklamasıyla son buldu. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Muhittin Saltık, Atatürk anıtına çelenk bırakı. Yürüyüşe Ülkü Ocakları Teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş sonrası basın açıklaması yapan Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Muhittin Saltık, 19 Mayıs’ın sadece tarihi bir olayın başlangıcı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "19 Mayıs Türk’ün yeniden küllerinden doğuş günüdür. 19 Mayıs Türk’ün Anadolu’daki Ergenekon’udur. 19 Mayıs Türk gençliğinin parolasıdır. Bu paroladaki, geçmişte yaşanan sıkıntıların, çekilen çilelerin ülke geleceğine sunulan bir aynasıdır. Bu ayna ile Türk milleti, geleceğini, geçmişine bakarak daha sağlam bir şekilde kuracaktır. Aziz Türk milleti, 19 Mayıs’ta mukaddes vatanımızı işgal ve istilaya yeltenenlere yönelik, kudretini ispat eden ve bağımsızlığını, içinde bulunan durum ne kadar ağır olsa da, vazgeçilmez tarihi ve insani bir hak olarak gören büyük irade, Samsun’a ulaşarak ilk ve anlamlı milli hamlesini yapmıştır. 19 Mayıs’ın 1919 ’un bu özel yıl dönümde. Aziz milletimizin ve değerli gençlerimizin bayramını içtenlikle kutluyorum. Bu uğurda mücadele eden Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum” diye konuştu.