Bursaspor Kulübü’nün 19-26 Mayıs tarihlerinde yapılacağını açıkladığı Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nın ilk oturumu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ileri tarihe alındı. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda Divan Kurulu’nun hazır bulunduğu toplantıya 23 üye katıldı. Böylece Bursaspor camiasının merakla beklediği kongre, 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00’e ertelendi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek Olağan Genel Kurul sonrası tek aday olan Enes Çelik, Bursaspor’un yeni başkanı olacak.

Kaynak: İHA