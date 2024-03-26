Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kahve tutkunlarını için ‘hızlı kahve konsepti ile hayata geçirdiği Burfaş Kafe, Tarihi Çarşıbaşı Meydanı, Eski Stadyum Millet Bahçesi, Merinos Parkı, Kent Meydanı ve Mudanya’nın ardından altıncı şubesini İnegöl’de açarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

Sosyal tesislerinde yılda ortalama 3 milyon kişiyi ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burfaş, ’sabahları kahve içmeden kendime gelemiyorum’ diyenleri veya öğle arasında arkadaşlarla kahve sohbetinden taviz vermeyenleri, kısacası tüm kahve tutkunlarını ‘hızlı kahve konsepti’ mekanları ile buluşturmaya devam ediyor. Filistin’de savaş suçlarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail’e destek veren bu sektörde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlere tepki gösterip, boykot kararı alan vatandaşların talepleri üzerine hayata geçen proje ile Bursalılar, aynı hizmeti daha kaliteli ve ekonomik olarak alıyor.

İlki Tarihi Çarşıbaşı Meydanı’nda açılan arından Eski Stadyum Millet Bahçesi, Merinos Parkı, Kent Meydanı ve Mudanya’da açılan Burfaş Kafe’nin altıncı şubesi, İnegöl ilçesi Hükümet Meydanı’nda açıldı. İftar sonrası Burfaş Kafe’yi AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Gençler arasında kahve kültürünün yaygınlaştığının altını çizen Aktaş, "Burfaş sosyal tesislerinden sonra Burfaş Kafe adında yeni bir konsept oluşturduk. İlkini Hanlar Bölgesi’nde açtık, yoğun bir şekilde memnuniyet dönüşleri aldık. Altıncısını da İnegöl ilçemizde startını verdik. Burada gerçekten kaliteli ve çok sağlıklı ürünler mevcut, uygun fiyatlandırmalar yapıyoruz. Gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği kafede eminim ki, İnegöllü vatandaşlarımızın da uğrak noktası olacak. İnegöl’e hayırlı olsun. Umarım keyifli vakit geçirirler. Sırayla kafelerimizi açmaya devam ediyoruz. Burfaş’ı her yere kazandıracağız" dedi.

Konuşmalarının ardından, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Hükümet Meydanı’ndaki Burfaş Kafe’de barista önlüklerini giyerek gençlerin sipariş ettiği kahveleri hazırladı.