Ramazan Bayramı’nın son gününde BursaRay Kuzey Hattı’nda yaşanan teknik arıza nedeniyle Acemler ile Geçit/Balat istasyonları arasındaki seferler geçici olarak durdurulmuştu. Arıza sırasında bazı yolcular, metro vagonlarında kısa süreliğine mahsur kalırken ekiplerin yönlendirmesiyle raylardan yürüyerek en yakın istasyonlara ulaştı.

ARIZA GİDERİLDİ

BURULAŞ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, teknik aksaklığın giderildiği ve seferlerin yeniden normale döndüğünü açıklandı.