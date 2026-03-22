Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülen kalite güvencesi çalışmaları kapsamında somut başarılar elde edilmeye devam ediyor. Sosyal Beşerî ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda üniversitede 2 bölüm daha akreditasyon almaya hak kazandı. Bu gelişmeyle birlikte üniversite bünyesindeki akredite program sayısı 5'e yükseldi. Akreditasyon süreci kapsamında, Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü 4 yıl süreyle, Finans ve Bankacılık Bölümü ise 3 yıl süreyle akredite edildi. Elde edilen bu başarı, üniversitenin eğitim kalitesine verdiği önem, sürekli iyileştirme anlayışı ve akademik altyapısının güçlü yapısını ortaya koydu. Akreditasyon süreçleriyle birlikte eğitim programlarının ulusal standartlara uygunluğu tescillenirken, öğrencilerin aldığı eğitimin niteliği de bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanmış oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 'Elde ettiğimiz bu başarı, üniversitemizde planlı ve sürdürülebilir şekilde yürüttüğümüz kaliteyi artırma çalışmalarının somut bir sonucudur. Akreditasyon süreçlerini, eğitim-öğretim kalitemizi sürekli geliştiren stratejik bir araç olarak görüyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum' dedi.