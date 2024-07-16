Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar dahilinde çeşitli mahallelerde parke taş tamiratı ve asfalt yama işleri tamamlandı.

Cumhuriyet Mahallesi 62. Sokak ve 22. Cadde, Geriş Mahallesi Eski Göl Sokak ve Hürriyet Mahallesi 295. ve 297. Sokak’ta parke taş tamiratı gerçekleştirildi. Ören Mahallesi 27005. Sokak ve Pelitköy Sahil Caddesi’nde asfalt yama çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Ekiplerimiz, ilçemizin her köşesinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması. Yollarımızın kalitesini artırarak, ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek bizim için en büyük öncelik" dedi.

Çalışmalar planlanan program dahilinde Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülecek.x