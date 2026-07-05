İklim değişikliği ile yükselen sıcaklıklar, UV indeksindeki artış ve uzayan yaz sezonu bireyleri günün büyük bölümünde güneşten kaçınmaya yönlendiriyor. Medicana International Ankara Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gündüz, halk arasında yaygın olan ‘Biraz güneşlenmek iyidir’ algısının dermatolojik açıdan doğru olmadığını vurgulayarak "Cildimiz için güneşin ‘sağlıklı bir dozu’ yoktur. Amaç güneşle ‘denge kurmak’ değil; lekeden cilt kanserine kadar pek çok sorunu önleyen doğru korunma alışkanlıklarını günlük hayatın parçası hâline getirmektir" diye konuştu.

En az SPF 30, yeterli miktar ve 2-3 saatte bir yenileme

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede kalınmasını öneren Gündüz, doğru korunmanın temel kurallarını şöyle sıraladı:

"Geniş spektrumlu, en az SPF 30 (tercihen 30-50) bir güneş koruyucu, yalnızca tatilde değil yıl boyu ve günlük olarak kullanılmalıdır. Ürünün işe yaraması için yeterli miktarda sürülmesi şarttır; yüz ve boyun için ‘iki parmak kuralı’ iyi bir ölçüdür. Güneş koruyucu her 2-3 saatte bir, yüzme veya terleme sonrasında ise beklemeden yenilenmelidir. Krem tek başına yeterli değildir; geniş kenarlı şapka, UV korumalı gözlük, sık dokulu giysi ve gölge de korunmanın ayrılmaz parçalarıdır. Üstelik sanılanın aksine güneş kremi kullanmanın D vitamini üretimini engellemediği çalışmalarda gösterilmiştir."

Deri kanseri riskini belirleyen güneş hasarının sadece belirli bir yaştan sonra değil çocukluk ve gençlik döneminde de biriktiğini hatırlatan Gündüz, "Özellikle ilk 10 yaştaki korunma, ömür boyu deri sağlığı için belirleyicidir. 6 aydan küçük bebekler doğrudan güneşten uzak tutulmalı; gölge, şapka ve ince ama kapalı giysilerle korunmalıdır. 6. aydan itibaren ise çocuklarda mineral (fiziksel) filtre içeren güneş koruyucular tercih edilmelidir. Çocuklarda kremle birlikte güneşten kaçınmak, gölgede tutmak ve giysiyle korumak her zaman önceliklidir" diye konuştu.

En çok atlanan üç nokta: Dudaklar, camlar ve kapalı havalar

Korunmada en sık ihmal edilen ayrıntılara da dikkati çeken Gündüz şunları ekledi:

"Dudaklar koruyucu pigment açısından zayıftır ve cilt kanseri açısından gözden kaçan bir bölgedir; bu nedenle SPF içeren dudak kremleri kullanılmalıdır. Ev, ofis veya araç içindeyken de korunmak gerekir. Camlar ultraviyole ışığın bir kısmını tutsa da tam anlamıyla koruma sağlamaz, bu yüzden sürücülerde, ofis çalışanlarında tek taraflı yaşlanma ve leke görülebilir. Ayrıca güneş yalnızca açık havalarda zararlı değildir; ince bulutlu havalarda bile UV ışınlarının önemli bir bölümü yere ulaştığından korunma yine ihmal edilmemelidir."

Güneşten korunma, etkili bir ‘yaşlanma karşıtı’ yöntemdir

Güneşten korunmanın yalnızca cilt lekesi ve cilt kanseri riskini azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda en etkili yaşlanma karşıtı yöntemlerden biri olduğunu vurgulayan Gündüz "Kırışıklık, sarkma ve cilt lekelerinin en önemli nedeni, yıllar içinde biriken güneş hasarıdır. Düzenli güneş korunması bu sürecin önüne geçtiği için pek çok pahalı bakım ürününden çok daha güçlü bir anti-aging etkisi sağlar. Yani doğru korunma hem bugünün sağlığını hem yarının görünümünü koruyan, herkesin uygulayabileceği en değerli yatırımdır" ifadelerine yer verdi.