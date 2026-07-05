Kaza 29 Haziran 2026 tarihinde Mahmudiye Mahallesi Çavdar sokak ile Karagölet Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Keramettin C.(53) yönetimindeki 41 L 0186 plakalı kamyonet ile Mustafa Y.(32) yönetimindeki 16 BHF 644 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada üzerinden kamyonet geçen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren genç 7 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ