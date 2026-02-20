T.C.

BURSA

8. AİLE MAHKEMESİ

İLAN



Sayı : 2024/72 Esas

4******6 Pasaport numaralı, 28/01/1986 doğumlu, Abdukahor ABITOV'un tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğine tebliğine karar verilmiş olup, davacı Firuza AYER dava dilekçesinde; Evliliklerinin Chkalovsk Şehir Mahkemesi tarafından verilen 01/04/2013 tarihli hükmü ile son erdiğini, davalının müşterek çocuğa karşı bakım görevini ziyadesiyle ihlal etmesi sebebiyle Tacikistan Cumhuriyeti Dushanbe, Sino Bölgesi Mahkeme Kararı, Dava No:4-1887/2019 bilgileri ile davalının müşterek çocuk ile şahsi ilişki tesis edilmesinin önüne geçildiğini, velayetin anneye verildiğini, Tacikistan Cumhuriyeti Dushanbe, Sino Bölgesi Mahkeme Kararı, Dava No:4-1887/2019 bilgileri verilen '' babalık haklarından mahrum edilme '' kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesini talep ettiği, davalı Abdukahor ABITOV'un HMK 122.maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceği, HMK128. madde uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.