İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Sarı tarafından yayımlanan duyuruda, İnegöl’ün artan nüfusuna paralel olarak sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın da yükseldiği belirtildi. Açıklamada, hastanenin asli görevinin vatandaşlara etkin, kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak olduğu vurgulanarak, mevcut fiziki alanların tamamen dolu olması nedeniyle yeni alanlara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Müze alanının altında bodrum katının bulunduğuna ve sergilenen tarihi ambulansların ağırlığına dikkat çekilen açıklamada, olası bir deprem durumunda bina güvenliği açısından risk oluşabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu gerekçeler doğrultusunda müzenin İnegöl’de kalması şartıyla, hastane dışında uygun bir alana taşınması için planlama ve çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.