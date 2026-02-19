UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonunun son 16 play-off turu ilk maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Domenico Tedesco yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Vitor Pereira’nın çalıştırdığı İngiliz ekibi Nottingham Forest, İsviçreli hakem Sandro Scharer’in düdük çaldığı müsabakada Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, konuk ettiği rakibi Nottingham Forest'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.
1' Maç başladı.
21' Orta alanda Asensio'nun topu kapan Murillo, ceza yayına kadar topu sürdü. Ceza yayının biraz solundan sol ayağıyla şutunu çıkartan Murillo, uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu.
21’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Nottingham Forest (Murillo)
43' Nottingham Forest kullandığı korner sonrasında, ön direkte bulunan Gibs-White topu arka direğe aşırttı. Igor Jesus kale çizgisi üzerinde topu kafasıyla tamamladı
43’ Gol… Fenerbahçe 0-2 Nottingham Forest (Jesus)
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-2 Nottingham Forest
46' İkinci yarı başladı.
50’ Gol… Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest (White)
Maç bitti