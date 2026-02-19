Edinilen bilgiye göre olay, Dört Eylül Mahallesi Dört Eylül Caddesi üzerinde yaşandı. Teravih namazı için Ali Muhtar Camisi’ne giderken yolun karşısına geçmek isteyen Nadiye Akalın (78) ve gelini Z.A’ya, F.B. idaresindeki 41 HG 416 plakalı Chevrolet marka otomobil çarptı. Nadiye Akalın olay yerinde hayatını kaybederken, gelini Z.A. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün hızlı olduğu ileri sürüldü. Sürücü, polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA