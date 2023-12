Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BURSA AFSİAD), TÜBİTAK BUTAL’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran, yerli üretimde sürdürülebilir kalitenin sağlanması için test ve analizlerin kritik önem taşıdığını belirtti.

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BURSA AFSİAD) heyeti, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürü Sedat Aktaş’ı ziyaret etti. Ziyarette Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran ve Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım hazır bulundu. Karşılıklı istişare halinde geçen buluşmada konuşan Başkan Duran, “Öncelikle bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Bursa’da yaşayan Afyonkarahisarlı iş adamlarını Bursa AFSİAD çatısı altında bir araya geldik. Tabi önceliğimiz sanayi ve ticaret. Bursa gibi bir şehirde ticaret ve sanayinin içinde olmak bizler için büyük bir şans. Buradaki bilgi ve tecrübe birikimini, Afyonkarahisar’ın sahip olduğu avantajlarla birleştirmeyi önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu noktada da plan ve projeler hazırlıyoruz. Hem Bursa, hem de Afyonkarahisar ekonomisine daha fazla katkı sunmak için kurulan Bursa AFSİAD, 4 ay gibi kısa bir sürede adını pek çok çevrede duyurmayı başardı. AFSİAD ailesi olarak, iki şehir arasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği noktasında neler yapılabileceğini istişarelerle tespit ediyoruz. Bu çerçevede; ülkemizin uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması adına bilimi ve teknolojiyi kullanarak testler gerçekleştiren bu tesisi ziyaret etmek bizler adına son derece önemli. Her ülkenin kendine has farklı talepleri oluyor. İhracat yapan firmalar bunlarla her zaman karşılaşıyor. Çözüm noktasında ilk kapısını çaldığımız adreslerden biri de burası. Gerçekten de Bursa’mızda üretilen ürünlerde son dönemde ciddi bir kalite artışı var. Bunu her ürün kaleminde görebilmek mümkün. Bu başarının altında imzası olan kurumlardan BUTAL’i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yerli üretim zaruret”

Jeopolitik konumu ve etrafında yaşanılan hadiseler düşünüldüğünde Türkiye için yerli ve milli üretimin bir zaruret haline geldiğini belirten Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Duran, “Yerli ve milli üretim yoluna uzun süredir girdiğimizi gözlemliyoruz. Ben bu noktada işin arka tarafındaki test ve analizlerin, sürdürülebilir kaliteyi yakalayabilmemiz için büyük önem taşıdığını sektörel anlamda en yakın bilenlerdenim. Biz de dernek olarak yerli ve milli üretimin artması için elimizden gelen her çalışmayı yapacağız. Firmalarımızın uluslararası arenada rekabet güçlerini daha da arttırmak adına bir çalışma içerisindeyiz. Zaten bunula ilgili de inşallah ortak projeler gerçekleştireceğiz” dedi.

“Anlamlı bir oluşum”

Ziyarette konuşan Laboratuvar Müdürü Sedat Aktaş ise Bursa AFSİAD’a çalışmalarında başarılar diledi. Aktaş, “Hem şahsım hem de kurumum adına gerçekleştirdiğiniz ziyaret için teşekkür ediyorum. Bursa ve Afyonkarahisarlı sanayicileri bir araya getirme noktasında Bursa AFSİAD’ın anlamlı bir oluşum olduğu kanısındayım. İki şehrin sanayicileri arasında hem iletişimin artacağını, hem de güzel işbirliklerinin gerçekleşeceğine inanıyorum. Özellikle son dönemde milli teknoloji hamlesi çerçevesinde biz de yerli ve milli laboratuvar hizmetlerinin oluşturulması için gerçekten oldukça yol kat ettik ve edeceğiz. Bu anlamda yurt dışına giden test analiz muayene hizmetlerinin kendi laboratuvarlarımızda gerçekleştirilmesi en büyük isteğimiz. Bu konuda da altyapımızı güçlendiriyoruz. Kamu kuruluşu olarak reklam anlamında tabi bir tanınırlığımız yok. Verdiğimiz hizmetleri, sanayicilere duyurma noktasında sizlerden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.