Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 4’ü tutuklandı. Dolandırıcılık şebekesinin, vatandaşlardan topladıkları paraları kripto para ve soğuk cüzdan hesaplarına aktardığı, bazı paraların ise fiziki altına çevrilerek izinin kaybettirildiği ortaya çıktı. Şebekenin faaliyetlerini gizlilik içinde İstanbul Şile’deki lüks bir villada yürüttüğü tespit edildi.

22 Şubat’ta Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran bir vatandaş, Kasım 2024’te Facebook üzerinden “Akıllı Hisse Yatırımı” isimli bir sayfada yatırım ilanı gördüğünü, ardından WhatsApp grubuna dahil edildiğini belirtti. Yatırım uzmanı olarak tanıtılan şahısların telefonuna bir yazılım yüklediğini, sistemin içinde başka yatırımcıların da olduğunu düşündüğünü aktaran mağdur, uzmanların yönlendirmeleri doğrultusunda toplam 2 milyon 400 bin lira banka hesaplarına transfer ettiğini ifade etti. Sistemde gösterilen sözde kazancın sürekli arttığını ancak çekim talebine rağmen parasını alamayınca dolandırıldığını anladığını söyledi. Bu ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, dolandırıcılık şebekesinin izleri sürüldü.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların çeşitli paravan şirket hesaplarına ve İstanbul Kapalıçarşı’daki bazı kuyumculara yönlendirildiği belirlendi. Paravan şirket hesaplarına giren paraların izinin kaybettirilmesi amacıyla kripto para ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, kuyumcu hesaplarına giren paraların ise şebekenin saha elemanlarınca fiziki altın olarak alındığı tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 24 Haziran’da Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir ve Hatay’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. E.A. (24), E.K. (19), M.D.A. (33), A.M.K. (18), İ.A. (71), F.G. (21), U.Ö. (31) ve F.D. (28) isimli 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ormanlık alanda yer alan lüks bir villada faaliyet gösteren grubun gizlilikle hareket ettiği ortaya çıktı. Villada ve diğer adreslerde yapılan aramalarda bir adet tam otomatik Uzi silah, iki adet şarjör, üç ruhsatsız tabanca, üç şarjör, 67 adet 9 mm fişek, dokuz laptop, bir tablet, 53 cep telefonu ve 102 sim kart ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle birçok dolandırıcılık olayının aydınlatılması bekleniyor. Şüphelilerin hesap hareketlerinde ise yüksek miktarda para trafiği tespit edildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü tutuklandı, diğer 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Polis, benzer şekilde dolandırılan diğer vatandaşların Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvurmalarını istedi.