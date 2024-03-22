Bursa Ağır Vasıta, lojistik sektörünün öncülerinden Hicri Ercili’ye yıl sonuna kadar 100 adet teslim edilecek Yeni Nesil DAF XG 480 aracın 25 adetlik ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Hicri Ercili’nin Balıkesir Bandırma’da yer alan merkez tesisinde gerçekleşen teslimat törenine Hicri Ercili Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Ercili, Lojistik Müdürü Şenol Durna, DAF Trucks Türkiye Genel Müdürü Atilla Kaya, Satış Müdürü Mert Ersoylu, Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Genel Müdür Ahmet Uğur ve Satış Müdürü Fahri Bayram katılım sağladı. Teslimat töreninde her iki taraf da iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

DAF’ın yeni jenerasyon XG 480 araçları son teknoloji ile donatılmış olup, yüksek performansı, güvenilirliği, verimliliği ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Hicri Ercili’nin operasyonlarında önemli bir yer edinecek olan bu araçlar, şirketin lojistik kapasitesini daha da güçlendirecek.

Törende konuşan Hicri Ercili’nin Lojistik Müdürü Şenol Durna, "Bugün, Hicri Ercili olarak, lojistik operasyonlarımızı daha da güçlendirecek önemli bir adım attığımız için gururluyuz. Bursa Ağır Vasıta’nın sağladığı yüksek performanslı DAF XG 480 araçları, sektörümüzdeki rekabet avantajımızı artıracak ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmamıza imkan tanıyacak. İş birliğimizin devamında, lojistik sektöründe liderliğimizi sürdürerek, müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz" dedi.

Bursa Ağır Vasıta’nın Genel Müdürü Ahmet Uğur ise şunları söyledi:

"Bugün burada, Hicri Ercili ile olan iş birliğimizin gücünü ve önemini bir kez daha vurgulamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu teslimatla birlikte, Hicri Ercili’nin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak, onların büyümesine destek olmayı amaçlıyoruz. Yüksek kalite, performans ve verimliliğe sahip DAF araçlarımızla birlikte, Hicri Ercili’nin operasyonel verimliliğini artırarak, sektördeki liderliğimizi daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. İş birliğimizin uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayacağına ve gelecekte de bu ortaklığın daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz."