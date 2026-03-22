Maaşından vergi kesildiğini düşünen milyonlarca çalışan için kritik süreç başladı. Birçok kişi vergi sorumluluğunun sadece işverenlere veya mülk sahiplerine ait olduğunu sanırken, Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş bunun ciddi bir yanılgı olduğunu belirtti. Gelir vergisi mevzuatına göre yalnızca işverenler veya kira geliri elde edenler değil, çalışanlar da belirli koşullarda doğrudan vergi mükellefi oluyor.

Vergiye tabi "ücret" kavramı yalnızca bankaya yatan maaşı kapsamıyor. Prim, ikramiye, huzur hakkı, tahsisat ve bazı tazminatlar da bu kapsama giriyor. Ayrıca nakit olarak verilen yemek ve yol yardımlarında belirlenen günlük limitlerin aşılması durumunda bu ödemeler de vergiye tabi tutuluyor.

KİMLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA?

2025 yılı gelirleri için 2026 Mart ayında beyanname verilmesi gereken durumlar şu şekilde sıralandı:

-Tek işverenden elde edilen yıllık brüt gelirin 4 milyon 300 bin TL’yi aşması

-Birden fazla işverenden gelir elde edilmesi ve ikinci işverenden alınan toplam ücretin 330 bin TL’yi geçmesi

-Tüm işverenlerden elde edilen toplam gelirin 4 milyon 300 bin TL’yi aşması...

Eğitim ve sağlık giderleri, hayat sigortası primleri, bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının belirli oranlarda matrahtan düşülebileceğini söyledi.

SON TARİH BELLİ OLDU

İsa Karakaş, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Hazır Beyan Sistemi üzerinden işlemlerin kolayca yapılabildiğini belirterek, vergi beyannamesi için son tarihin 31 Mart 2026 olduğunu hatırlattı. Hesaplanan verginin ise mart ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebileceği ifade edildi.

Karakaş, doğru ve zamanında yapılan beyanın hem yasal yükümlülükleri yerine getirmek hem de olası cezaların önüne geçmek açısından kritik olduğunu vurgulayarak, “Vergi, vatandaşlık vazifesidir. Hazır Beyan Sistemi sayesinde işlemler birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.