Yeni yıla girerken Bursa’nın içme suyunu karşılayan Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki su seviyesi sevindirdi. 2014 yılından itibaren en iyi su seviyesi olan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 61.5 oldu.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajında doluluk oranı yüzde 70, Nilüfer Barajında doluluk oranı yüzde 53 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 61,5 olarak tespit edildi.

Bursa’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretse de Doğancı ve Nilüfer barajları doluluk oranı yıllar sonra en iyi seviyesine ulaştı. En son 2014 yılının 31 Aralık tarihinde iki barajın ortalama su seviyesi yüzde 67.5 olurken, geçen yıl yüzde 33 doluluk oranına sahip Doğancı Barajını besleyen Nilüfer Barajında su seviyesi yüzde 3, ortalama doluluk oranı ise 16.5’i gösteriyordu.

Yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyarmaya devam ediyor.