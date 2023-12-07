Petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve uluslararası döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını belirsiz kılıyor. Son gelişmelere göre, gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 34 kuruşluk bir indirim yapıldı. Ancak, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Buna göre, Bursa'da motorin litre fiyatı 38,35 lira seviyesinde bulunurken, benzinin litresi ortalama 35,36 lira olarak satışa sunuluyor. İstanbul'da ise motorin litre fiyatı 36,30 lira iken, benzinin litresi ortalama 34,58 lira seviyesinde müşterilere sunuluyor.