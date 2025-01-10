Bursa Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Merinos AKKM'de akşam yemeği programında basınla buluştu.

BU DÖNEMDE GAZETECİLİK YAPMAK ZOR

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tüm katılımcıları selamlayarak konuşmasına başladı. Sarıbal, "TBMM'de yaptığım her basın toplantısında basın emekçilerini selamlarken özgürlük ve bağımsızlık talebini hep dile getirdim. Basın özgür değilse halkın gerçek haber alması engellenmiş demektir. Baskıya boyun eğmiş bir basının topluma gerçeği sunma olanağı yoktur. Çoğunuz iş güvencesizliği altında çalışıyorsunuz. Büyük bir işsizlik var. Zorbayla karşı karşıya olduğumuz talihsiz bir dönem. Faşist düzende doğru basıncılık yapabilmek zordur. Çok önemli kararlar alınıyor. Sektörün götürüldüğünün farkındayım. Bu hak mıdır? Şu gerçeği unutmayalım, burası zor bir ülke. Basının özgür olmadığını, ticarete siyasete tutsak olduğunu biliyorum. Bu karanlıktan çıkmanın yolu sizin mücadelenizdir" açıklamalarında bulundu.

BASIN MUTLAKA ÖZGÜR OLMALIDIR

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Kutlamak istiyorum fakat karanlıkta kalan her şeyin önünde aydınlanması engeli var. Bağımsız basının önemine vurgu yapmanın değerli olacağını düşünüyorum. Biz güçlü bir Türkiye istiyorsak özgür basın bunun mimarı olacaktır. Düşünceyi ifade etmenin bile takip edildiği, radara alındığı ve baskı altında tutulduğu bir dünyadayız. Gazetecilikte de dijital dünya değişiyor. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen düşünce özgürlüğünün toplumda aydınlanmasını hepimiz görüyoruz. Kalemleri kırılmaya çalışan ve öldürülen tüm gazetecileri saygıyla anıyorum" şeklinde konuştu.

GAZETECİLER BU ÜLKENİN EMEKÇİLERİDİR

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, basın şehitlerini anarak sözlerine başladı. Yeşiltaş, "Zor bir meslek yapıyorsunuz. Biz biliyoruz, Türk basını yüreğini ortaya koyan basın emekçileri tutsak olmayacak, özgür olarak, ileriye taşıyacaktır. Zor günlerden geçiyoruz. Belki de Cumhuriyet tarihinin en zor günlerini yaşıyoruz. Ekonomik şartların zorlandığı dönemde yaşıyoruz. Bu karanlıktan birlikte çıkacağız. Asla yalnız olmayacaksınız, CHP olarak sizin arkanızdayız, sizinleyiz. Bir tek zeytin ağacı bile yalnız kalmayacak. Birlikte bu ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Gazetecilik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda topluma karşı duyulan güçlü bir sorumluluğun ifadesidir" sözleriyle konuşmasına başladı. Başkan Bozbey, Çalışan Gazeteciler Günü'nün tarihçesine değinerek, "Her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim. Bundan tam 64 yıl önce, 10 Ocak 1961'de kabul edilen 212 sayılı Basın Yasası, gazetecilerin meslek onurunu ve halkın haber alma hakkını korumayı amaçlayan önemli bir adımdı. Ancak ne yazık ki, bugün gelinen noktada gazetecilik mesleğinin bu kazanımlarının çoğunun törpülendiğine şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Bozbey, "Toplumun aynası olan basın, demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Özgür bir basın olmadan, halkın bilgiye erişimi ve yönetenlerin denetlenmesi mümkün değildir. Basın özgürlüğü, toplumun adalete, eşitliğe ve demokrasiye olan inancını güçlendirir. Çünkü özgür bir basın, hesap verebilirliği ve katılımcılığı sağlar. Ancak bu özgürlük, sorumlulukla birleştiğinde anlam kazanır. Özel hayatın gizliliği, iftira, yalan haber ve algı yönetimi gibi unsurlar, basının gerçek işlevine zarar vermektedir. Sorumlu, şeffaf ve tarafsız gazetecilik, özgür bir toplumun en güçlü dayanağıdır. Kamu yararını gözeterek yapılan bu görev, toplumun güvenini kazanır, saygı görür" açıklamalarında bulundu.

Başkan Bozbey, "Basın ahlak yasasının çıkarılması ve mesleğini etik ilkelerle icra eden gerçek basın mensuplarının korunması, hem toplum hem de sizler için hayati öneme sahiptir. Bizler Bursa'mızda basının, geçmiş dönemlerdeki gibi baskı altında değil, özgürce kendisini ifade etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, sizlerin eleştirilerinin ve önerilerinin çok değerli olduğunu; yaptığımız işlerde bizlere yol gösterdiğini, eksikleri görmemizi sağladığını biliyoruz. Bugün sizler, baskı, sansür ve ekonomik zorluklar gibi pek çok sorunla mücadele ediyorsunuz. Tüm bu zorluklara rağmen hakikatin peşinden gitmeye devam ediyorsunuz. Basın sustuğunda, toplumun sesi kısılır; gerçekler karanlıkta kaybolur. Bu cesaret, sadece sizin değil, toplumun geleceğinin de en önemli teminatıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey eşliğinde protokol, Çalışan Gazeteciler Günü için pasta kesimi gerçekleştirdi.