Gazetemize yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak, İnegöl Belediye ekmek fırınının satışa çıktığı günden itibaren İYİ Parti Teşkilatı olarak karşı çıktıklarını, satıldıktan sonra da defalarca basın açıklaması yaptıklarını söyleyerek, "bu hatadan dönülmeli, belediye ekmek fabrikası tekrar açılmalı ve faaliyete geçirilmeli dedik. Fakirlerin temel gıdası olan ekmeğin fiyatını ekmek yemeyen zenginler belirlerse tabiki garibanlar pahalı ekmek yemeğe mahkum kalır. İtirazlarımız anlaşılan duyulmuş. Vatandaşlarımızın sesi duyulmuş. Belediye Başkanı Alper Taban tekrar belediye ekmek fırını açma karar vermiş. Ucuz ekmek üretilmesi bizleri ve garip gurebayı mutlu eder. Bizler yapılan yanlıştan dönülmesinden dolayı mutluyuz, Yanlıştan dönmek erdemiktir" diye konuştu.

Muhabir: Şerife öz