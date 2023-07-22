Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan nüfusa bağlı olarak içme suyu ihtiyacının tankerlerle taşınarak karşılandığı Mudanya'nın Eşkel, Söğütpınar, Eğerce ve Mesudiye mahallelerinin sorununu ortadan kaldırdı. Yapılan yaklaşık 40 milyon TL'lik yatırım ile bölgede kesintisiz içme suyu hizmeti sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın altyapısını güçlendirmek için arıtma tesisleri, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, derin kuyu sondajları ve su depoları gibi projeler üzerinde hızla çalışmalarını sürdürüyor. Bu stratejik plan çerçevesinde 17 ilçeyi kapsayan yatırımlarla kentin en ücra köşelerine kadar hizmet götürülüyor. Ayrıca, sahil bölgelerinde yaşanan içme suyu yetersizliğine yönelik çözümler de üretiliyor.

Mudanya'nın Eşkel, Söğütpınar, Eğerce ve Mesudiye mahalleleri, özellikle yaz aylarında su ihtiyacının tankerlerle taşınarak karşılanmasına son verildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 40 milyon TL'lik yatırım kapsamında, Esence Mahallesi'nde 1000 metreküp kapasiteli bir su deposu inşa edildi ve Hançerli - Esence arasında 9 bin 400 metre uzunluğunda isale hattı döşendi. Bu çalışmalar sayesinde Eşkel, Söğütpınar, Eğerce ve Mesudiye mahalleleri kesintisiz şebeke suyuna kavuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sağlıklı içme suyuna erişimi sağlamak için büyük çaba harcadıklarını belirtti. Geçen yıl bu bölgedeki vatandaşlara "önümüzdeki yaz Doğancı Barajı suyunu sizlerle buluşturacağım" sözü verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, verilen sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve böylece sahil bölgesinde tankerle su taşıma döneminin artık tarihe karıştığını ifade etti.

Böylelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükselterek, bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım atmış oldu. Mudanya'nın Eşkel, Söğütpınar, Eğerce ve Mesudiye mahalleleri için yapılan bu yatırım, vatandaşların yaşam koşullarını olumlu yönde etkileyecek ve sahil bölgelerindeki içme suyu sıkıntısını ortadan kaldıracak nitelikte.

Bursa halkına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunma hedefiyle yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, gelecekte de kentin altyapısını güçlendirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtiyor.