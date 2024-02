- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlarda dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzereiki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP: 60 PUAN) Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TFP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2.1 İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması (KTP: 40 PUAN) İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Söz konusu her bir iş kalemi için istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır. Teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Geçerli teklif veren isteklilere ait; teklif fiyat nitelik puanlamasına konu İş kalemleri aşağıda gösterilmiştir. A.2.2. Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda erterpolasyon yapılmayacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için yukarıda verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan (TP): Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. TP=TFP + KTP A.4 Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli(FDTF) Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli FDTF=(ETFx100)/TTP formülüyle hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. NOT: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bahse konu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen fiyat dışı unsurların uygulanması olurlarınıza arz olunur. Sıra No Poz No İmalatın Cinsi Puan 1 A.029 Renkli-parlak kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 3 2 A.042 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) 3 3 A.058 7 cm kalınlığında şap yapılması 3 4 A.019 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 3 5 A.049 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 3 6 A.062 Çelik takviyeli dikey kapaklı slikon cephe yapılması 3 7 A.021 60x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 3 8 A.008 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) 3 9 A.018 Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) 3 10 A.013 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) 2 11 A.045 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 2 12 A.047 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması 2 13 A.022 Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm²) 2 14 A.061 Alüminyum Kompozit Cephe Kaplaması Yapılması (Taşıyıcı Konstrüksiyon Dahil) 2 15 A.036 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 2 16 A.002 63 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 1