Bursa'nın trafik sorunlarına çözüm üretme odaklı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Acemler'den Yunuseli'ne bağlantıyı sağlayacak olan Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü'nü 22 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da trafiğe açmaya hazırlanıyor.

Kent merkezindeki ulaşım yatırımlarını sürekli olarak geliştirerek Bursa trafiğine nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, özellikle Acemler bölgesine odaklanarak şehir içi ulaşımını kolaylaştırmaya yönelik çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Acemler'e yeni bir köprü daha kazandırıldı ve trafiğin daha akıcı hale getirilmesi için çalışmalar tamamlandı.

Yakın Doğu Çevre Yolu'nun Acemler ve Yunuseli bağlantı noktasında inşa edilen Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü, 7 ayak ve 6 açıklıktan oluşuyor. Bu köprü sayesinde, Acemler yönünden gelen araçlar artık Yakın Doğu Çevre Yolu'na girmeden doğrudan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'ne bağlanabilecek. Özellikle kentin güney bölgesi ve İzmir yönünden gelen araçların Acemler Kavşağı'na girdikten sonra U dönüşü yaparak Yunuseli bölgesine ulaşmasından kaynaklanan trafik yoğunluğu da bu köprü sayesinde ortadan kalkacak.

Son rötuşlarının tamamlandığı Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü, yarın itibarıyla saat 10.00'dan itibaren trafiğe açılacak. Bu yeni ulaşım alternatifi ile araçların Yakın Doğu Çevre Yolu'na yönlendirilmeden direkt olarak Yunuseli'ne bağlanabileceği ve trafiğin daha hızlı akacağı önemli bir adım atılmış olacak.

Bursa trafiğine verilen önemli bir destek olan Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü'nün hizmete girmesiyle, şehir içi ulaşımda yaşanan sorunların azalması ve trafik sıkışıklığının giderilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kesintisiz devam eden ulaşım yatırımları, Bursa'nın geleceğine yönelik olumlu bir ivme kazandırmaya devam ediyor.