Disney+'ın izlenme rekorları kıran filmleriyle hazır olun! Gözlerinizi ekrandan ayıramayacağınız, büyülü ve olağanüstü dünyalara dalış yapmaya ne dersiniz? Eğlence dünyasının en büyük isimlerini buluşturan Disney+'ın en gözde yapımlarıyla soluksuz bir serüvene hazır olun. Kendinizi hazırlayın çünkü bu filmler sizi derinlere ve ötesine götürecek. Her biri kendi benzersiz hikayesiyle büyüleyen bu yapımlar, izleyicileri meraklandırmak için tek bir adımda sizi bekliyor. Koltuklarınıza yerleşin, kalbiniz hızla atmaya başlasın çünkü Disney+ ile düşleriniz gerçeğe dönüşüyor!

Sizler için derledik..

Moana

İlk olarak, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisi olan genç kız Moana ile tanışın. Hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yaparak, ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım etmek için bir araya geliyor. Moana'nın kararlılığı ve cesareti sizi ekran başına kilitleyecek!

Encanto

Sihirli bir dünyanın kapılarını aralamak için bir adım atın ve Encanto'ya hoş geldiniz! Kolombiya dağlarının gizemli bir köşesinde, Madrigal ailesinin tılsımlı evinde yaşanan olağanüstü maceralara tanık olacaksınız. Bu büyülü film sizi sıradışı karakterlerin eşsiz hikayelerine götürecek ve sizi büyüleyecek.

Black Panther: Wakanda Forever

Heyecan dolu bir süper kahraman deneyimi için Black Panther: Wakanda Forever'a hazır mısınız? Wakandalıların, ülkelerini tehdit eden yeni tehlikelere karşı verdiği mücadeleyi izlemek için nefesinizi tutacaksınız. Kraliçe Ramonda, Shuri ve Okoye gibi güçlü karakterler, Wakanda'nın geleceği için savaşırken izleyicileri etkileyecek.

Kırmızı

Ergenliğin karmaşası ve anne-kız ilişkilerinin çarpıcı bir portresi Kırmızı'da sizleri bekliyor. Mei Lee'nin hikayesine tanık olun. Sorumluluklar arasında sıkışıp kalmış genç kız, kendine güveniyle sıradanlığı altüst edecek. Mei Lee'nin eğlenceli ve duygusal yolculuğu sizi hem güldürecek hem de derinden etkileyecek.

Avatar

Son olarak, sizi hayal gücünüzün ötesine taşıyacak bir destanla tanışın: Avatar! Uzaylı bir bedende insan zihninin yolculuğuna şahit olun. İki dünya arasında hayatta kalma mücadelesi veren bir kahramanın epik hikayesi sizi büyüleyecek. Bu görsel şölenle birlikte, sınırlarınızı zorlayacak bir serüvene hazır olun!

Disney+’ın en popüler filmlerinin izleyiciyi büyülemeye devam ettiği bir dünyada, bu filmleri kaçırmayın! Büyüleyici hikayeler, unutulmaz karakterler ve sürükleyici maceralarla dolu olan bu filmler, size eğlence dolu anlar sunacak. Bu muhteşem yapımlarla hayalinizdeki dünyalara adım atın!