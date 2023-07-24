Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Keles Kocayayla'da gerçekleşti ve 55. Keles Kültür Şöleni ile birlikte yoğun bir katılımla kutlandı. Türk kültürünün önemli bir parçası olan ata sporları, renkli müsabakalar ve gösterilerle günümüze taşındı.

Programda, Orhan Gazi'nin Nilüfer Hatun'la evlendiği ve Murad-ı Hüdavendigar'ın savaşa hazırlandığı tarihi alan, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Atlı cirit ve kökbörü müsabakaları, rahvan binicilik, atlı okçuluk, atlı akrobasi gösterileri, aba, kuşak, karakucak, şalvar ve yağlı güreşler ile Alpagut savaş sanatları gösterileri büyük beğeni topladı. Ayrıca oluşturulan ok meydanında vatandaşlara ok atma talimi yapılarak Türk okçuluğu atış teknikleri eğitimi verildi.

Geleneksel çocuk oyunları alanında da çocuklar aşık atma, körebe, ip atlama, yakan top, halat çekme, ve çuval yarışı gibi oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Şenliğin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ata sporlarının Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, geleneksel sporlara sahip çıkmanın birlik ve beraberliğin teminatı olduğunu vurgulayarak anne ve babalardan da bu değerlere sahip çıkmalarını istedi.

Bursa Milletvekili Osman Mesten ise bu tür etkinliklerin Keles başta olmak üzere tüm dağ bölgesini turizm açısından cazibe merkezi haline getireceğini ifade etti.

Harmancık Kaymakam Vekili Esma Atasever ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de şenliğin dağ bölgesinin turizme kazandırılmasında ve birlik beraberliğin sağlanmasında büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

Etkinlik boyunca vatandaşlar, ata sporlarını hem izleme hem de deneyimleme fırsatı buldu. Türk kültürünün köklü mirasının canlandığı bu şenlik, birlik ve beraberlik vurgusuyla büyük bir coşkuyla kutlandı.