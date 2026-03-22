Kaza, Kartal Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre B.A.A. idaresindeki 34 BZM 91 plakalı araç, park halinde bulunan E.D. idaresindeki 34 BPN 662 plakalı Nissan marka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 BPN 662 plakalı araç, önündeki tur otobüsüne çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle 34 BZM 91 plakalı araç sürücüsü B.B.A. aracın içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından sürücüler B.B.A., E.D. ve yolcu H.Ç. yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü B.B.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, kaza nedeniyle Sahilyolu hattında kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

