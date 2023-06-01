AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 2022-2023 sezonunu 6. sırada tamamlayarak Balkan Kupası’na katılmaya hak kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor’da transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda da başarılı bir performans sergilemek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor’da ilk imzayı Başantrenör Cemal Bora Şensoy attı.

2 sezondur takımın başında yer alan Cemal Bora Şensoy, 2022-2023 sezonunda da Bursa Büyükşehir Belediyespor başantrenörlüğünü sürdürecek. 1984 Ordu doğumlu Cemal Bora Şensoy, daha önce 4 sezon Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nı çalıştırdı. Bu ekipte 1. Lig ve Sultanlar Ligi’nde görev alan Şensoy, ardından İnegöl Belediyespor’un 1. Lig’e yükselen takımının başantrenörlüğünü ve aynı ekipte Efeler Ligi’nde yardımcı antrenörlük yaptı. 2021-2022 sezonunun ilk devresinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev yapan Cemal Bora Şensoy, ikinci yarı takımın başına geçmişti.