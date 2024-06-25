Bursa Büyükşehir Belediyesi 1. Dönemin 3. Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası’nda, Başkan Bozbey başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Toplantıya, İlçe Belediye Başkanları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri ve Meclis Üyeleri katıldı.

MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol, son dönemde artan yangınlara dikkat çekerek, küresel ısınmanın yangınları tetiklediğini ve bu durumun ormanların ev sahipliği yaptığı canlıların yok olmasına yol açtığını belirtti. Şenol, iklim krizinin geldiği bu kritik noktada en büyük sorumluluğun kendilerinde olduğunu ifade etti ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yangınlara hızlı müdahale edebilmek için özel birimler kurulmasının ve yangın eğitiminin verilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca, “Yaşasın Portekiz” diyen DEM’li vekili sert bir dille eleştirerek, bu tür söylemlere karşı sessiz kalınmaması gerektiğini ve DEM’in Türkiye'nin partisi olmadığını söyledi. Şenol, Meclisteki varlıklarının kara bir leke olduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Sözcüsü Şahin Biba ise son günlerde çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşları anarak, Dünya Mülteciler Günü'ne değindi. Biba, sorunların çözülmesi dileğini dile getirirken, uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çekti.

CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut da diğer parti sözcüleri gibi iklim krizine vurgu yaparak konuşmasına başladı. Akbulut, orman yangınlarının önlenmesi için ormanlara özen gösterilmesi gerektiğini belirtti ve yangınlarda hayatını kaybedenleri anarak, mağdurlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti Belediye Başkanı ve Grup Sözcüsü Ercan Özel de yangınların ciddi bir sorun olduğunu belirterek, bu konuda kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Özel, yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığını düşündüğünü ve bu durumun ciddi sorunlar yarattığını belirtti.

Kadınlar Plajı Üzerindeki Tartışma

AK Parti Grubu ile İYİ Parti Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı arasında, sosyal medyada kadınlara yönelik plaj kullanımı hakkındaki ifadeler nedeniyle bir özür polemiği yaşandı. Başkan Karabatı, sonunda tüm kadınlardan özür dileyerek tartışmanın sonlanmasını sağladı.

Depremzedeler İçin Su Ücreti Muafiyeti

Bursa'da düzenlenen 3. Meclis toplantısının 2. oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından sunulan ve Bursa'ya yerleşen depremzede ailelerden su abonelik bedeli ve su faturalarının BUSKİ tarafından tahsil edilmemesi yönündeki rapor, oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar sayesinde Bursa'da yaşayan depremzede vatandaşlar, su abonelik ve kullanım ücretlerinden muaf tutulacak.

Uludağ'da BURULAŞ'a Otopark Yetkisi

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun önerisiyle, Osmangazi ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde, Uludağ Oteller Bölgesi'nin 1. Bölgesi ve Uludağ Camii çevresinde yer alan iki otopark alanı ile yıkılan Büyük Otel arsasındaki otoparkın, toplamda 19.779 m² olan bu üç alanın otopark işletmeciliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BURULAŞ'a devredilecek. Bu karar meclis üyeleri tarafından onaylandı.

BURFAŞ Yenişehir'e Geliyor

Yenişehir ilçesine BURFAŞ Kafe ve Sosyal Tesis kazandırılması için Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı rapor, mecliste oy birliği ile kabul edildi. Bu yeni tesis, ilçeye hem sosyal hem de ekonomik anlamda katkı sağlayacak.