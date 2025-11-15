Bakan Uraloğlu, “Filistin Devleti’nin 37. Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun” ifadelerini kullanarak Filistin halkına dayanışma mesajı verdi.

Uraloğlu, Türkiye’nin her zaman Filistin’in özgür ve bağımsız bir geleceğe kavuşması için yanında olduğunu vurgulayarak, “Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Paylaşımda ayrıca, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin’le dayanışmasını kararlılıkla sürdüreceği belirtild