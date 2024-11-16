Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde temizlik yapılan camilere Büyükşehir tabelası asılmasına ilişkin tartışma yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1061 mahalledeki tüm cami ve derneklerden gelen talep doğrultusunda camileri temizlediklerini belirtirken, Ak Parti ve MHP’li meclis üyeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından camilere tabela asılmasının uygun olmadığını ifade ettiler. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, CHP’lilerin, “Camiler ellerinden alınıyor” sözlerine sert tepki gösterirken, “Lütfen bunu polemik konusu yapmayın” dedi. Ak Partili Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ise, “Bizim temizlediğimiz camiye büyükşehir bir hafta sonra gelip yeniden temizlik yaptı ve tabela astı” dedi. Ak Partili meclis üyeleri Bozbey’e “Tabelaları kaldırsak, siz hizmette bayağı sıkıntı yaşarsınız” dedi. Bozbey ise, “Sizin hayaliniz yetişmez bizim hizmetlerimize” karşılığını verdi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da camilere tabela asılmasının uygun olmadığını, tentelerdeki belediye isimlerinin de kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakının talebiyle teklif komisyonda yeniden görüşülmek üzere geri çekildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde camilere yapılan temizliğin reklam malzemesi yapılmaması konusu damga vurdu. Başkan Bozbey, dernek başkanları ve muhtarlardan yoğun talep geldiğini, Nilüfer’de yaptıkları gibi Büyükşehir’de de tüm ibadethanelerin hijyen olması için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin herkesin belediyesi olduğunu, siyasi bir yönü olmadığını anlatan Başkan Bozbey, “Cami hepimizin ibadet yeri. Büyükşehir Belediyesi camiye gidenlerin temiz hijyenik ortamda ibadet yapmasını sağlaması gerekiyor. Biz 3,5 milyondan sorumluyuz. Yaptık bundan sonra da yapacağız. İlçe belediyeleri de temizlik yapıyor. Biz yapılmayan yerlere gideceğiz. Tüm ibadethaneleri temizleyeceğiz” dedi.

Ak Parti Grup Başkanı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da CHP’li üyelerin, “Camiler ellerinden alınıyor” sözlerine tepki gösterip, “Bizim camilerimizi elimizden kimse alamaz. Tüm milletin değeri . lütfen bunları polemik konusu yapmayalım. Arkadaşımızın bu meclisten özür dilememesini diliyorum. Bir problem yok. Her ilçe kendi programını yapıyor. Bunları hakikaten siyasetin meselesi yapmak doğru değil. Basit konular. Büyükşehir Belediyesi Bursa’ya dönük daha büyük projeler gerçekleştirsin. Biz komisyona geri gönderilmesini istiyoruz. İlçe belediyeleri kendi sorumluğundaki talep edilen camileri temizliyor” ifadelerini kullandı

Ak Partili belediye başkanları da kendi sorumluluk alanlarındaki camilerin temizlik işlemlerini yaptıklarını kaydederken, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, “Biz caminin halılarını temizledik. Bir hafta sonra büyükşehir aynı yeri bir daha temizleyip tabela astı” dedi.

Cumhur İttifakı meclis üyelerinin talebiyle mecliste görüşülen konunun düzeltilerek yeniden gönderilmesine karar verildi.