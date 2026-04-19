

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında ekipler şüphelendikleri aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı.

5 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Sürücüye yapılan alkolmetre testinde 1.62 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye 2. Kez alkollü araç kullanmaktan 50 Bin TL, 2. Kez ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 Bin TL, dur ihtarına uymamaktan 200 Bin TL olmak üzere toplam 450 Bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyeti daimi iptal edilirken, aracı 60 gün trafikten men edildi.