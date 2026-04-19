TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Varank, Bursaspor'un şampiyonluğunu Bursa protokolüyle kutladı.

Bursa futbolunda tarihi bir gün daha yaşandı. Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek yeniden 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen isimler arasında Mustafa Varank da yer aldı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Varank, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşkuya ortak oldu. Varank, protokolde bulunan diğer katılımcılarla birlikte hatıra özçekimi yaparak bu önemli başarıyı kutladı.

Öte yandan Varank'ın, Bursaspor'un geçtiğimiz sezon 2. Lig'e yükseldiği karşılaşma sonrasında da benzer bir şekilde özçekim yaparak kutlama yaptığı hatırlatıldı. Bu kareler, kulübün yükseliş yolculuğuna eşlik eden sembolik anlar arasında yerini aldı.