Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından ‘yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlamak amacıyla’ düzenlenen Altın Karınca Ödülleri’nde iki ödül birden aldı.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri 2022, Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de yapılan törenle sahiplerini buldu. Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin projeleri, Altın Karınca’da ‘yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, iklim değişikliği ve çevre yönetimi, kentsel tasarım ve mimari, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere’ 10 kategoride ödüllendirildi. MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, törenin açılış konuşmasında, “Marmara Bölgesi’nin en prestijli ödüllerini sahiplerine vermek üzere bir aradayız. MBB, Marmara Denizi’nin korunması merkezinde odaklanmış, esasen bu amaçla organize olmuş bir birlik. Bunun yanında üye belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını önceleyen, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, belediyecilik hizmetlerinin kalitesini artırma maksadını güden, çevresel duyarlılığı, iklim krizine karşı tedbirleri de alacak şekilde yoluna güçlü şekilde devam ediyor. Burada aslında belediyeler yarışmadı, projeler yarıştı. Yarışmayı, başarılı projeleri ödüllendirmek, yol arkadaşlarımızı tebrik ve teşvik etmek üzere düzenliyoruz. Sahne önünde başkanlar durur ama arkada emekçiler, gönüllüler ordusu çalışır. Bugün arkada olup, halka her gün hizmet eden değerli yol arkadaşlarımızı ödüllendirme günü. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

MBB Genel Sekreteri Cemil Arslan da yarışma kriterleri ve değerlendirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR’E ÇİFTE ÖDÜL

Toplam 375 projenin 10 ayrı kategoride yarıştığı ve 39 belediyenin 49 projesinin ödüle layık görüldüğü Altın Karınca’da, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2 kategoride ödül almaya hak kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “Çekirge Teras Millet Bahçesi Projesi” kentsel tasarım ve mimari kategorisinde, "Uluslararası Sokak Sanatçıları Festivali” de kültür ve sanat kategorisinde ödüle değer görüldü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan’ın elinden aldı.

Başkan Alinur Aktaş, “Türkiye nüfusunun yüzde 40’ının yaşadığı Marmara Bölgesi’nin temsilcisi konumundaki Marmara Belediyeler Birliği’nin Altın Karınca Ödüllerinde iki projemizle ödüle layık görülmek, büyük mutluluk. Öncelikle bu projelerde emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bağımsız bir jüri değerlendirmesi kıymetli. Farklı kategorilerdeki bu ödüllerle ciddi sinerji oluşacağını, farklı belediyelerin bu projelerden istifade edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.