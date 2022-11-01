Bursa Hürriyet Spor Kulübünde İnegöl'den 2 İsim:

Zafer Bakadur ve Mehmet Turan yer aldı

Hürriyet Spor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

22 Ekim 2022 Cumartesi günü gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulu'un ardından Zafer Bakadur Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.

2.Başkan, Mümin Akgün

Genel Sekreter, Eyüp Dönertaş

Sayman, Hüseyin Halil

Kulüp Müdürü, Ethem Görken

Genel Kaptan, Vehpi Yıldız

Federasyon Temsilcisi, İbrahim Kurtul

Voleybol Şube Sorumlusu, Nejdet Berber

Futbol Şube Sorumlusu, Cüneyt Dalkılıç ve Ulvi Şentürk

Basın Yayın ve Reklam Pazarlama Sorumlusu, Mehmet Turan

İdare Amiri, Adem İnan ve Ulvi Şentürk

Sosyal İşler Sorumlusu, Huzeyfe Tığ

Altyapı Koordinatörü, Mustafa Aydın ve Yaşar Akgün olarak belirlenmiştir.