Bursa Hürriyet Spor Kulübünde İnegöl'den 2 İsim:
Zafer Bakadur ve Mehmet Turan yer aldı
Hürriyet Spor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
22 Ekim 2022 Cumartesi günü gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulu'un ardından Zafer Bakadur Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.
2.Başkan, Mümin Akgün
Genel Sekreter, Eyüp Dönertaş
Sayman, Hüseyin Halil
Kulüp Müdürü, Ethem Görken
Genel Kaptan, Vehpi Yıldız
Federasyon Temsilcisi, İbrahim Kurtul
Voleybol Şube Sorumlusu, Nejdet Berber
Futbol Şube Sorumlusu, Cüneyt Dalkılıç ve Ulvi Şentürk
Basın Yayın ve Reklam Pazarlama Sorumlusu, Mehmet Turan
İdare Amiri, Adem İnan ve Ulvi Şentürk
Sosyal İşler Sorumlusu, Huzeyfe Tığ
Altyapı Koordinatörü, Mustafa Aydın ve Yaşar Akgün olarak belirlenmiştir.