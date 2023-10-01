Bursa'da emlakçılar, son günlerde yoğun bir şekilde telefon trafiği ile karşı karşıya. Ancak artık arayanların büyük bir kısmı, satılık veya kiralık ev aramak yerine, "Kiracımı nasıl çıkartırım?" sorusuyla emlakçılara başvuruyor.

Son dönemde yaşanan kiracı-ev sahibi anlaşmazlıkları, emlakçılar üzerinde de etkisini gösteriyor. Ev sahipleri, kiracılarını çıkararak daha yüksek kira bedeli talep etmek istedikleri için sıkça emlakçılara danışıyorlar. Emlakçılar, arama trafiğinin artık ev ve kiralık daire arayışından ziyade, "Kiracımı nasıl çıkartırım?" sorularıyla yoğunlaştığını gözlemliyorlar. Bu konuda emlakçılar, ev sahiplerini 1 Eylül'de yürürlüğe giren arabuluculuk hizmetlerine yönlendirmeye çalışıyorlar.

Bursa'da uzun yıllardır emlak sektöründe faaliyet gösteren Tugay Durak, son 2 yılda telefonlarının sıkça çaldığını ifade ederek, aramaların büyük bir kısmının ev sahipleri-kiracı anlaşmazlıklarından kaynaklandığını belirtti. Durak, bu tür sorunların taraflar arasında haklılık payının bulunduğunu düşündüklerini, ancak emlakçıların bu konuda çözüm üretme rolünde olmadığını ve bu nedenle arayanları 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren arabuluculuk sistemine yönlendirdiklerini ifade etti.

Emlak uzmanı Muharrem Ulutaş da, en fazla aldıkları telefonların kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarıyla ilgili olduğunu söyledi. Ev sahiplerinin kira ücretlerini yetersiz bulduğu için kiracıları çıkarmaya çalıştığını, kiracıların ise uygun kiralık ev bulamadıkları için direniş gösterdiğini ifade eden Ulutaş, bu tür durumlarla ilgili danışanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ve onları 1 Eylül'de yürürlüğe giren arabuluculuk hizmetlerine yönlendirdiklerini belirtti.