Yalova’da 2-3 ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen TEKNOFEST Drone Şampiyonası 2. etabında paydaş olan Yalova Makine İhtisas OSB, gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil edecek seviyeye gelmeleri için çok yönlü destek sağlıyor.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası geçtiğimiz hafta sonunda Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da katılımıyla gerçekleştirilen ve Yalova OSB’nin de ana paydaşı olduğu Drone Şampiyonası özellikle çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Yalova OSB yönetiminden yapılan açıklamada, "Başladığı günden beri en büyük destekçisi olduğumuz ve her yıl sponsorluğunu üstlendiğimiz onlarca takımla katılım sağladığımız TEKNOFEST çerçevesinde Drone Şampiyonası’nın 2. etabına paydaş olmanın gururunu yaşıyoruz" denildi.

Yarışmada, 182 başvuru arasından seçilen ve KKTC’de düzenlenen 1. etabı başarıyla tamamlayan 13 ilden gelen 21 bireysel pilot Yalova etabında hünerlerini sergiledi. Şampiyona çerçevesinde hız, manevra kabiliyeti ve teknik becerilerini ortaya koyarak kıyasıya mücadele eden pilotlardan dereceye girenler para ödülü verildi. Öte yandan yarışma birincisi ise World Drone Cup’ta Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Bu süreçte Yalova Makine İhtisas OSB, yalnızca organizasyonda yer almakla kalmayıp yarışmacı gençlerin teknik gelişimlerinin yanı sıra projelerinin tanıtımı, eğitim imkanları, lojistik ve organizasyon desteği gibi alanlarda da katkı sundu. OSB yönetimi, gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil edecek seviyeye gelmeleri için çok yönlü destek sağladıklarını vurguladı.

Ayrıca OSB yönetimi tarafından, önümüzdeki dönemde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST’te de destek verdiği takımlarla birlikte yer alacağı ve yarışmalara katılarak genç yeteneklerin yanında olmaya devam edeceği belirtildi.