Bursa’nın 17 ilçesinde yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bursa’da ulaşıma nefes aldıracak projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki yollarda da genişletme ve iyileştirme işlemlerini sürdürüyor.

10 kilometre sathi kaplama

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Keles’te Avdan, Basak, Epçeler ve Yağcılar, İnegöl’de Süle ve Turgutalp, İznik’te Mecidiye ve Osmaniye, Mudanya’da Göynüklü, Eğerce, Evciler, Esence ve Akköy, Harmancık’ta Gedikören, Nilüfer’de Hasanağa, Kızılcıklı, Çatalağıl, Akçalar, Gemlik Kurşunlu, Kestel Çataltepe, Karacabey Eskisarıbey ve Ortasarıbey, Mustafakemalpaşa Yaylaçayır, Orhaneli Çeribaşı ve Pınar mahallelerinde yol açma, genişletme ve sathi kaplama işlemleri yapıldı. Çalışmalar kapsamında toplam 10 kilometre sathi kaplama, 3000 metre yol açma ve genişletme yapıldı. Köy yollarında yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar, Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

17 ilçeye eşit hizmet

Bursa’nın dört bir tarafında altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda çalışmaları sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 ilçeye de eşit hizmet götürmeye özen gösterdiklerini söyledi. Kentin merkezinde olduğu gibi diğer bölgelerde de ulaşımı konforlu hale getirmek istediklerini ifade eden Başkan Bozbey, uzun yıllardır hizmet bekleyen kırsal bölgelere ulaşarak insanların bir yerden bir yere rahat ve güvenle gidebilmeleri için yol genişletme ve sathi kaplama işlemlerinin aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: BÜLTEN