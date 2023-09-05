Bursa'da, Nilüfer ilçesine bağlı Karaman mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir araç motor bölgesinde meydana gelen arıza sonucunda alev topuna dönüştü. Kısa sürede gelişen bu tehlikeli durumda, sürücü anında aracını yol kenarına çekti ve diğer sürücülerin sayesinde olaya müdahale etti.

Alevler aracın motor kısmını sardıktan sonra, sürücü hızla harekete geçerek yangın tüpü kullandı. Sonuç olarak yangın kontrol altına alındı ve daha büyük bir felaketin önüne geçildi. Polis, yangın sonrası olayı incelemek üzere çalışma başlattı.