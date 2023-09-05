Bursa'da meydana gelen bir olayda, bisikletli sürücü ağır yaralandı. Olay, Panayır Mahallesi'nde bulunan yeni adliye binasının yanında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bisikletiyle seyir halinde olan 44 yaşındaki Yunus Dönmez, aynı yönde seyreden bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın hemen ardından, tesadüfen olay yerinde bulunan BAKUT arama-kurtarma ekipleri, hızla hareket ederek yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. BAKUT ekipleri, çevredeki insanların da yardımıyla Yunus Dönmez'i 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı. Şu an itibarıyla hastaneye sevk edilen Yunus Dönmez'in tedavisi devam ediyor.