Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 33’ünün tutuklandığını, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve kalan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğünü belirtti.

2025 yılı içerisinde düzenlenen FETÖ operasyonlarının genel bilançosuna da değinen Yerlikaya, yılbaşından bu yana toplam 910 kişinin tutuklandığını, 1.006 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Yerlikaya, operasyonların, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Yakalanan şüphelilerin; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından arandıkları bildirildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, operasyonları koordine eden valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığına, il jandarma komutanlıklarına ve görev alan jandarma personeline teşekkür ederek "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.