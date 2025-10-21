Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Başkanlıkları ile İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından yürütüldü.

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon başta olmak üzere 50 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; FETÖ’nün güncel, finans ve mahrem yapılanmalarında faaliyet yürüttüğü, Örgütün gizli haberleşme aracı ByLock’u kullandığı, Ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt sorumlularıyla iletişim kurduğu gibi suçlamalarla arandığı bildirildi.

Ayrıca soruşturmalar kapsamında daha önce ifadelerde adı geçen, teşhis edilen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ya da yakalama kararı bulunan şahısların da operasyonlarda yakalandığı belirtildi.