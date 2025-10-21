Edinilen bilgilere göre, motorin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ FİYATLAR

İndirimin ardından motorin litre fiyatının İstanbul’da 52,29 lira, Ankara’da 52,15 lira ve İzmir’de 53,63 lira seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu gerilemenin, uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşten kaynaklandığı ifade ediliyor.

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Benzin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor. Fiyatların önümüzdeki günlerde petrol piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak yeniden gözden geçirilmesi öngörülüyor.