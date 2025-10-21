Karar aşamasına gelindi

Bugün görülecek duruşmada kararın açıklanması bekleniyor. Bir önceki celsede mütalaasını sunan savcı, iki sanığın “kasten çocuk öldürme”, diğer iki sanığın ise “cinayete yardım” suçlarından en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etmişti. Savcı ayrıca sanıklar hakkında “takdiri indirim” ve “haksız tahrik indirimi” uygulanmamasını istemişti.

SON DURUŞMADA NE OLDU?

Davanın 5. celsesinde iki sanık ifade verdi. Davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunması gerginliğe neden oldu. Raporun, dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar içerdiği öğrenildiği. Ara kararını açıklayan mahkeme, dört çocuk sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ"

Sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıkmıştı. Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu? Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var" ifadeleri yer almıştı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Ocak’ta 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak amacıyla Kadıköy Hasanpaşa’daki tarihi Salı Pazarı’na gittiği belirtildi. Burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, kısa süreli bir konuşmanın ardından B.B.’nin Minguzzi’yi ittiği aktarıldı.

İddianamede, B.B.’nin daha sonra Minguzzi’nin karşısına yeniden çıkarak yumruk attığı ve elindeki bıçakla Minguzzi’yi vücudunun çeşitli bölgelerinden yaraladığı ifade edildi. Ayrıca U.B.’nin de yere düşen Minguzzi’ye tekme attığı, çevredekilerin olaya müdahale etmesi üzerine iki şüphelinin olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Yaralı halde hastaneye kaldırılan Minguzzi’nin 17 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat’ta hayatını kaybettiği bilgisi iddianamede yer aldı.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.

Dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e yükseldi.