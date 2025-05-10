Yüksek kazanç vaadiyle iletişime geçtikleri kişileri yatırım adı altında mağdur ettikleri öne sürülen 15 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dolandırıcılık şebekesinin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Manisa ve Isparta’da eş zamanlı olarak belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin, sahte uygulamalar ve sosyal medya aracılığıyla kurbanlarına ulaştığı, borsa yatırımı adı altında para talep ederek kazanç sağladığı ileri sürüldü. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Soruşturma kapsamında diğer zanlıların işlemleri sürüyor.